Охлажденная и мороженая курица подорожала в Удмуртии за минувшую неделю

За неделю на 4,1 руб. подорожали яблоки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период с 6 по 13 июня на прилавках Удмуртии вновь не обошлось без изменений. Статистикой изменения цен в регионе делится Удмуртстат.

Так, за минувшую неделю значительно подорожали овощные консервы для детского питания – сразу на 22,3 рублей. Также поднялись цены на охлажденную и мороженую курицу (+6,6 руб.), яблоки (+4,1 руб.) и морковь (+3,6 руб.). В то же время подешевели бананы (-12,1 руб.), помидоры (-9 руб.) и молоко (-5,3 руб.). Отметим, что специалисты рассматривали среднюю цену на товар за один кг.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости на 3,7% подорожал стиральный порошок и на 3,9% подешевели сухие корма для животных.

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