Александр Бречалов: К 2030 году каждый второй беспилотник в России будут изготавливать в Удмуртии

Потенциальный объем частных инвестиций в проекты Удмуртии может превышать 40 млрд рублей Фото: Александр КОЦ

Одними из главных направлений инвестиционных возможностей Удмуртии стали станкостроение, электротранспорт, беспилотные летательные аппараты и промышленные системы управления. Как сообщает пресс-служба главы региона, потенциальный объем частных инвестиций в такие проекты может превышать 40 млрд рублей.

К таким выводам пришли представители регионального правительства и компания S+Консалтинг (Группа ПСБ), предоставив результаты инвестиционного аудита на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

В 2019 году уже проводился подобный аудит, и благодаря нему сейчас в Удмуртии завершены или реализуются несколько крупных проектов. В их числе, модернизация лесоперерабатывающих мощностей «Увадрев-холдинг», строительство завода рапсового масла в Сарапуле, логоцентр Wildberries и создание транспортно-логистического центра в Глазове.

«Но времена меняются, инвестиционные приоритеты требуют пересмотра. В новой версии аудита учтены текущие тенденции рынка и направления для импортозамещения, значение которых возросло в условиях необходимости обеспечения технологического суверенитета. В частности, мы планируем, что к 2030 году каждый второй беспилотник в России будут изготавливать в Удмуртии», – сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Для республики это станет отличной возможностью занять места в освободившихся нишах и привлечь инвесторов. В правительстве отметили, что комплексное инвестиционное предложение Удмуртии для других регионов уже сформировано.

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