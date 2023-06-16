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НовостиОбщество16 июня 2023 8:03

Провал на улице Ленина в Ижевске засыпали песком

Вокруг дорожного дефекта все еще установлены ограждения
Виола Романова
Фото: Захарова Анастасия

Фото: Захарова Анастасия

16 июня провал на улице Ленина в Ижевске засыпали песком. Изменения на месте «портала в ад» заметила журналист «Комсомолки».

Напомним, ранее мы писали об ужасном провале, который образовался недалеко от остановки «Речка Карлутка». Ответа от администрации города на запрос редакции мы пока не получили, но вот дорожный дефект чудесным образом начал исправляться. Правда, полноценный ремонт пока не проводится, и проходить мимо ямы все еще может быть опасно. Напоминаем, что заходить за ограждения вокруг дорожных работ запрещено.

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