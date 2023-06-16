Фото: Захарова Анастасия

16 июня провал на улице Ленина в Ижевске засыпали песком. Изменения на месте «портала в ад» заметила журналист «Комсомолки».

Напомним, ранее мы писали об ужасном провале, который образовался недалеко от остановки «Речка Карлутка». Ответа от администрации города на запрос редакции мы пока не получили, но вот дорожный дефект чудесным образом начал исправляться. Правда, полноценный ремонт пока не проводится, и проходить мимо ямы все еще может быть опасно. Напоминаем, что заходить за ограждения вокруг дорожных работ запрещено.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На вокзале в Ижевске уложат брусчатку и установят указатели для слабовидящих

38 грантовых проектов реализуется в Удмуртии

Стекло вдребезги: во дворе на ул. Коммунаров в Ижевске косили траву так, что пострадала машина