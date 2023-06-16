Движение транспорта ограничат на Союзной улице в Ижевске на 4 дня

Фото: скриншот Яндекс карты

На Союзной улице в Ижевске временно ограничат движение транспорта на 4 дня. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения коснутся участка между улицей Ленина и гипермаркетом «Метро». Проезд будет недоступен в течение двух этапов: 17 и 18 июня, а затем 24 и 25 июня.

С 8:00 17 июня до 20:00 18 июня на участке закроют полосу движения в сторону «Метро». Проезд транспорта организуют по встречной полосе с двухсторонним движением. С 8:00 24 июня до 20:00 25 закроют полосу движения в сторону улицы Ленина. Проезд транспорта организуют аналогичным способом.

В указанные периоды на участке энергетики установят новую теплотрассу. Трубопроводы подключат к системе теплоснабжения нового жилого комплекса на Союзной улице.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из Свято-Никольского храма в Удмуртии украли икону

Артиллерийский снаряд обнаружил житель Удмуртии во дворе дома

Холодать начнет с субботы: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии