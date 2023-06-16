Удмуртия и СберЛизинг подписали соглашение о взаимодействии

Фото: пресс-служба «Сбербанк»

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров подписали соглашение о взаимодействии. Событие состоялось во второй день работы Петербургского международного экономического форума, который уже на протяжении многих лет является главным деловым мероприятием страны.

Документ касается информационно-консультационного сотрудничества по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных и нацпроектов. Оно затрагивает такие сферы экономики региона, как промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, дорожную инфраструктуру и др. Срок действия соглашения – один год с возможностью автоматической пролонгации при обоюдном согласии сторон.

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»: «Данное соглашение предполагает возможность сотрудничества по большому количеству направлений. Существенная часть нового бизнеса СберЛизинга в Удмуртии приходится на автолизинг и лизинг спецтехники, в том числе сельскохозяйственной, так как аграрный сектор занимает значительную долю в экономике республики. С момента появления программ государственной поддержки СберЛизинг принимает в них участие, что позволяет клиентам приобретать различные предметы лизинга с использованием механизма субсидирования. Такие программы всегда были и остаются локомотивами рынка. Также в планах обсуждение участия СберЛизинга в течение ближайших лет в дорожном строительстве посредством финансирования спецтехники и оборудования и инфраструктурных проектах региона. Уверен, что наше сегодняшнее соглашение поможет формированию дополнительных стимулов для популяризации и развития лизинга в регионе».

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Большая благодарность СберЛизингу за включенность в работу с нашим бизнесом. В целом наше сотрудничество длится не первый год. Уже есть опыт работы в направлениях: здравоохранение, спорт, образование и ЖКХ – это приобретение оборудования, транспорта и элементов инфраструктуры для него. Сбер – наш надежный партнер и один из двигателей цифрового развития региона. Это сервисы и качественная связь в деревне будущего Пихтовке, «Школа бизнеса» для школьников, что особенно важно в объявленный в Удмуртии Год молодежи, адаптированные офисы для всех категорий жителей. Уверен, что в таком партнерстве мы сможем реализовать еще множество проектов».