Более 15 типов спецтехники для подземной горной добычи начнут выпускать в Ижевске

Соглашение подписано 15 июня. Фото: udmurt.ru

Предприятие «Ижнефтемаш» приступит к изготовлению спецтехники для горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор группы инвестиционных компаний «Римера» Станислав Великий.

«Соглашение направлено на формирование благоприятного инвестиционного климата и решение приоритетных задач социально-экономического развития республики», – пояснили в правительстве.

Согласно инвестпроекту, к 2026 году на заводе «Ижнефтемаш» настроят произвосдтво более 15 типов спецтехники для подземной горной добычи полезных ископаемых. По плану, на предприятии будут изготавливать до 80% узлов и агрегатов новой линейки оборудования. Кроме того, на заводе появится более 150 рабочих мест.

«Освоение нового вида спецтехники для горнодобывающей промышленности позволит не только диверсифицировать продуктовую линейку «Ижнефтемаша», но и поддержит устойчивое развитие горнорудной отрасли, важнейшей сферы экономики России», — отметил Бречалов.

Напомним, ранее глава региона подписал соглашение с президентом АО «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой и гендиректором ООО «Русатом МеталлТех» Андреем Андриановым о строительстве в Глазове первого в России завода по производству магнитов для электромобилей и ветроэнергетики.

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