25-летнюю жительницу Ижевска обвиняют в продаже наркотиков

Фото: МВД по Удмуртии

В Ижевске в незаконной продаже наркотиков обвиняется 25-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Девушку задержали сотрудники УНК. При ней обнаружились 12 свертков с расфасованными наркотиками, которые обвиняемая собиралась продать через закладки. Позднее полицейские установили причастность ижевчанки к еще 9 фактам продажи запрещенных веществ.

Затем выяснилось, что буквально за два месяца до задержания девушку осудили за совершение аналогичного преступления, но дали отсрочку до достижения ее малолетнего ребенка возраста 14 лет.

Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном и крупном размере) направлено в суд. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

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