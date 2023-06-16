«Ижсталь» открыла сезон летнего отдыха для работников и их детей

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76 детей работников завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») отдохнут летом в молодежном лагере «Елочка» на льготных условиях. Отдых пройдет в четыре смены по 15 дней каждая.

«Елочка» – оздоровительный лагерь, расположенный в живописной лесной зоне Завьяловского района, с комфортными условиями проживания, качественной программой отдыха и оздоровления детей. Каждая смена имеет определенную тематическую направленность, благодаря чему родители могут выбрать ту программу пребывания, которая наиболее интересна и полезна для развития личности ребенка и его полноценного отдыха.

«Завод сотрудничает с лагерем не первый год. Количество работников, желающих летом оздоровить детей, неуклонно растет. Всегда получаем положительные отзывы и от родителей, и от детей. Разнообразие развивающих и обучающих программ, спортивные мероприятия, полноценное питание, квалифицированный персонал создают атмосферу настоящего летнего праздника», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.