Участок улицы Горького в Ижевске перекроют до 19 июня

Фото: администрация Ижевска

С 21:00 16 июня до 18:00 19 июня в Ижевске ограничат движение транспорта на улице Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения коснутся участка в районе пересечения улицы Горького с улицей Бородина. Движение перекроют в направлении к центру Ижевска – полоса будет сужена, а проезд транспорта будет осуществляться с выездом на встречную полосу. Для безопасности на участке установят необходимые предупредительные знаки.

В указанный период энергетики заменят на участке около 3 м дефектного трубопровода. Жителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Напомним, что сейчас на улице Горького также проходят работы по установке новой ливневой канализации.

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