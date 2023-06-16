ДТП с трамваем произошло на перекрестке улиц Репина и Авангардная в Ижевске

Фото: Евгения Перевощикова

16 июня, в 17:05 на перекрестке улиц Репина и Авангардная в Ижевске произошло ДТП с трамваем. Об этом сообщают очевидцы.

Судя по кадрам, легковой автомобиль выехал на трамвайные пути и врезался в общественный транспорт. О пострадавших не сообщается.

Дорожная авария стала причиной задержки трамваев №2, 7 и 9. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, движения транспорта нет от магазина «Океан» до улицы Тимирязева.

Фото: Евгения Перевощикова

Движение организовано:

2 маршрут: Буммаш – ул. Халтурина – ул. Ленина – Центр – ул. Ленина – ул. Промышленная

7 маршрут: Сквер металлургов – ул.К.Маркса – Центр

9 маршрут: Ул. Московская – Центр – ул.Ленина – ул.Халтурина – Буммаш.

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