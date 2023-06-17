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НовостиПроисшествия16 июня 2023 23:15

22-летнего жителя Ижевска осудили за кражу пачки арахисов из магазина

Молодой человек также украл бутылку текилы
Софья Кель
Нанесенный молодым человеком ущерб составил 1662 рубля

Нанесенный молодым человеком ущерб составил 1662 рубля

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в краже осудили 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Молодой человек зашел в магазин и взял с прилавка пачку арахиса и бутылку текилы. Затем обвиняемый вышел из магазина, игнорируя требования продавца оплатить товары. Нанесенный материальный ущерб составил 1 662 рубля.

В судебном заседании мужчина признал вину. Суд признал ижевчанина виновным по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья) и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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