22-летнего жителя Ижевска осудили за кражу пачки арахисов из магазина

Нанесенный молодым человеком ущерб составил 1662 рубля Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в краже осудили 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Молодой человек зашел в магазин и взял с прилавка пачку арахиса и бутылку текилы. Затем обвиняемый вышел из магазина, игнорируя требования продавца оплатить товары. Нанесенный материальный ущерб составил 1 662 рубля.

В судебном заседании мужчина признал вину. Суд признал ижевчанина виновным по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья) и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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