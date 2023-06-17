Помещение под склад горело в деревне Удмуртии

Пострадавших нет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

17 июня около 02:05 загорелось складское помещение в д. Комсомолец Игринского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В момент прибытия огнеборцев на производстве горела холодильная установка. Сожжено перекрытие крыши склада, а также повреждены 12 контейнеров с продукцией.

Общая площадь возгорания – 257 кв. м.

Предварительная причина – неисправность оборудования на производстве.

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