Погода в Ижевске на день: 18 июня – до +17

В Ижевске похолодает Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, последний выходной на неделе зарядит вас бодростью. А «Комсомолка» расскажет о погоде.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +15…+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 9–14 м/с.

Сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс.

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