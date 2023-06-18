Погода в Ижевске на день: 18 июня – до +17

В Ижевске похолодает
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, последний выходной на неделе зарядит вас бодростью. А «Комсомолка» расскажет о погоде.
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +15…+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 9–14 м/с.
Сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс.
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