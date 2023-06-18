Яму на улице Ленина в Ижевске залатали щебенкой

Вместо огромного провала на улице Ленина появилась щебенка. Ура! Фото: Анастасия Захарова

Яма на Ленина, о которой «Комсомолка» писала ранее, продолжает залечиваться.

Напомним, портал в ад образовался несколько дней назад. Жадная яма поглотила асфальт. К счастью, провал начали оперативно ремонтировать: вскоре его засыпали песком. Сегодня рана на теле улицы Ленина выглядит еще более затянувшейся: появилась щебенка.

«В понедельник уже асфальт положат, успокойтесь», – сказала корреспонденту «Комсомолки» прохожая, когда он на радостях фотографировал свеженькую щебенку.

Надеемся, прогнозы местной жительницы сбудутся и уже на следующей неделе вместо портала в ад мы увидим свеженький бетон. И что он окажется крепче предыдущего.

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