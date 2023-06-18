Гороскоп на день: 19 июня Тельцы встретят старых знакомых, а Водолеи заключат выгодную сделку

Астропрогноз для жителей Ижевска Фото: Архив КП

Астролог из Ижевска уже рассказал, что ждет нас 19 июня.

ОВЕН

Овнам удастся добиться успеха в общении с противоположным полом. Все ваши ожидания на взаимность оправдаются.

ТЕЛЕЦ

Этот день подарит вам возможность встретиться с кем-то из старых знакомых или друзей. Проведите весь день вместе, и пусть весь мир подождет.

БЛИЗНЕЦЫ

Чтобы впустить в жизнь что-то новое, сначала надо разобраться со старым. День подходит для завершения всех дел, которые вы не успели закончить. А после этого в вашей жизни начнется новый цикл.

РАК

Не исключены трудности при общении с окружающими. Вам придется задействовать весь возможный такт и все свои дипломатические навыки, чтобы донести свою позицию.

ЛЕВ

День окажется очень активным, причем во всех возможных сферах: и в работе, и в отношениях с семьей, и даже в плане спорта. При этом вы полны сил и бодрости.

ДЕВА

День потребует скрупулезности в решении многих задач. Слишком много деталей, каждая из которых окажется важной. Постарайтесь быть внимательными и не упустить главное.

ВЕСЫ

Хочется отдохнуть и расслабиться? Почему бы не позволить себе такую роскошь? Откажитесь от домашних дел, постарайтесь не задерживаться на работе. В конце концов, ничего катастрофического не случится, если вы поленитесь один день.

СКОРПИОН

Легкие деньги, увы, к вам не придут. Придется вложить немало сил, чтобы заработать. И главное – не сорваться и не потратить все за один поход в магазин.

СТРЕЛЕЦ

День окажется сложным. Вы почувствуете нехватку сил и энергии. Но ваша семья окажется хорошей поддержкой.

КОЗЕРОГ

Стоит позвать в гости своих друзей и устроить душевную встречу. Вам необходимо пообщаться с друзьями, а им нужна ваша поддержка.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи смогут заключить выгодную сделку и получить финансовую выгоду. В вашу жизнь наконец-то придет денежный поток. День окажется морально легким – сложные задачи на работе позади, остались только приятные.

РЫБЫ

В первой половине дня все сложится удачно, а вот во второй – не очень. Придется проявить терпение и выдержку.

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