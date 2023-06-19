Садовый дом сгорел под Ижевском из-за игр детей с огнем

Обстоятельства произошедшего не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

18 июня, в 15:15 в СНТ «Топограф» Завьяловского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя полностью уничтожило садовый дом и баню на 29 кв.м. О наличии пострадавших не сообщается. По предварительным данным, возгорание началось из-за игр с огнем троих мальчиков 2009 и 2010 годов рождения.

В ведомстве также отметили, что всего за минувшие сутки в регионе произошло 7 пожаров.

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