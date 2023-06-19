Разработать закон о статусе и правовых гарантиях беременной предложили в России

Обращение отправлено на имена Бадмы Башанкаева и Татьяны Буцкой Фото: Диля Ахмадишина

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила разработать закон о статусе беременной. Об этом сообщает RT.

В законе будет закреплен не только соцстатус женщины в положении, но и гарантии поддержки государством. При этом, поддержка оказывается вне зависимости от уровня дохода. Волынец просит предоставить будущим мамам ежемесячные выплаты в размере 1,5 МРОТ. Также женщинам могут предоставить льготы на проезд в транспорте, субсидии на ЖКУ, бесплатное обеспечение медикаментами и ряд других мер поддержки.

Волынец направила свое обращение на имена председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкои .

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева сообщала о статистике сделанных в регионе абортов за 2022 год.

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