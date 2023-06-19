«Ижсталь» трудоустраивает школьников на лето

Фото: ПАО «Ижсталь»

ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») реализует программу трудоустройства детей работников завода в возрасте 14-17 лет в период летних каникул.

Подростков привлекают к выполнению работ, не требующих специальной подготовки и квалификации: благоустройству территорий, уборке мусора, озеленению, переносу данных с бумажных носителей в электронные базы. Их также знакомят с историей, традициями и технологиями «Ижстали». Продолжительность рабочего дня устанавливается индивидуально для каждого ребенка с учетом возраста и требований трудового законодательства. За каждым из них закреплен опытный наставник.

Фото: ПАО «Ижсталь»

«Первый производственный опыт – значимый этап в жизни подростка. От него нередко зависит выбор профессии и будущего места работы. Важно, чтобы этот опыт он получил в сплоченном, готовом делиться знаниями коллективе, которым является «Ижсталь», – считает директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.