Победитель «Голоса Удмуртии» выступил в финале шоу «Ты супер! 60+»

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Победитель песенного конкурса «Голос Удмуртии» Владимир Волков из Глазова выступил в финале шоу «Ты супер! 60+» (6+). Последний выпуск шоу показали в эфире телеканала НТВ 18 июня.

В очередной раз артист из Удмуртии поразил членов жюри своим «уникальным тембром». Певец исполнил песню Николая Гнатюка «Малиновый звон», с которой, кстати, совсем недавно выступал на главной сцене Ижевска в День России и День города.

«Вы великолепный артист, вы великолепный певец. Вам самое место на этой огромной сцене», – прокомментировала выступление Волкова певица Ирина Дубцова.

«Сижу улыбаюсь. Есть чертовски обаятельные люди. Выходит человек и обаянием накрывает тотально. Мягкий обволакивающий тембр. Такой теплый, такой интригующий. Просто наслаждение! Спасибо, что вы с нами», –похвалила артиста Валерия.

Напомним, ранее Владимир Волков рассказал «Комсомолке» о съемках в популярном шоу.

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