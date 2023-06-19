Гороскоп на день: 20 июня Рыбам можно рисковать, а Тельцам не стоит искать идеального партнера

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 20 июня прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Иногда кажется, что все вокруг и все, что вы делаете, не имеет смысла. Вероятно, стоит взять паузу и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Будьте внимательны к знакам судьбы, впитывайте в себя информацию, которая приходит извне.

Телец

Не стоит искать совершенного партнера. Вы просто теряете время, ведь такого нет. Все ваши неудачи – это лишь путь, по которому вы идете. Верьте в лучшее и помните, что только вы – творец своей судьбы.

Близнецы

Наша жизнь – это череда хорошего и не очень хорошего. После бури всегда будет штиль. Стоит поддаваться эмоциональным порывам и идти навстречу интересным знакомствам.

Рак

Раки, за вас никто не сделает грязную работу. Если вы в это ввязались, то доведите начатое до конца. Ваша цель – благая. Поэтому не бойтесь препятствий, тогда все получится. А чтобы оставаться в гармонии с собой, научитесь отключаться от внешнего мира и медитировать.

Лев

Вы всеми своими силами показываете, насколько вы самостоятельны. И порой ваши близкие давят на вас, загоняя в рамки. Продолжайте ваш путь, не плывите по течению. Вы способны на многое!

Девы

Звезды настаивают, что сейчас идеальный момент для важного шага. Откройте свое сердце и шагните в новую жизнь. Хорошее время для создания семьи и планирования детей. Если вы еще не нашли свою половинку, то это произойдет в ближайшее время.

Весы

Весам пора прекращать жаловаться на несправедливость жизни и постоянные неудачи. Нужно проанализировать текущую ситуацию, понять, откуда утекает жизненная энергия, и начать действовать по-новому.

Скорпион

Звезды очень настойчиво направляют внимание Скорпионов к финансовым вопросам. Необходимо раздать все имеющиеся долги, а также напомнить должникам об их неоплаченных счетах.

Стрелец

Все, что разжигает ваш внутренний огонь, пора доставать из закромов. Не стоит ставить на паузу важные задачи. Наоборот, пускай девиз «сейчас или никогда» главенствует в жизни в ближайшее время.

Козерог

Если вы уверены, что источник вашего счастья – это радость других людей, то вы заблуждаетесь. В разы важнее то, что чувствуете вы сами. Необходимо разобраться в себе и найти то, что ставит вас на эмоционально-положительные рельсы.

Водолей

Водолеи, дайте волю своим чувствам, будьте смелее в эмоциональном плане. Ваши слезы или дикую радость никто не осудит, наоборот, люди увидят вашу искренность и потянутся к вам. Проявляйтесь и в отношениях с любимыми людьми.

Рыбы

Вы застряли в своих мыслях и мечтах. Спуститесь на землю и обратите внимание на простые проблемы, которые возникают ежедневно. Не бойтесь рисковать, но только не в финансовом плане. Приложите все усилия, чтобы закрыть эмоциональные раны.

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