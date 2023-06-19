Высокая пожароопасность лесов сохранится в Удмуртии до 26 июня

Фото: МЧС Удмуртии
В Удмуртии сохраняются высокие риски на возникновение пожаров в лесах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Высокая и чрезвычайная пожароопасность сохраняется на территории республики до 26 июня. Жителям напоминают о запрете на разжигание костров в период до 30 июня. Нарушителям грозят штрафы в размере до 400 тысяч рублей.
Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Ижевске на ближайшую неделю.
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