Высокая пожароопасность лесов сохранится в Удмуртии до 26 июня

Фото: МЧС Удмуртии

В Удмуртии сохраняются высокие риски на возникновение пожаров в лесах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Высокая и чрезвычайная пожароопасность сохраняется на территории республики до 26 июня. Жителям напоминают о запрете на разжигание костров в период до 30 июня. Нарушителям грозят штрафы в размере до 400 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Ижевске на ближайшую неделю.

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