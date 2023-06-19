Жители Удмуртии выбирают самого обаятельного и привлекательного медика

Победительниц определят с помощью голосования Фото: Мария Бакланова

19 июня стартовало открытое голосование за победителей конкурса «Леди в белых халатах», на который с 9 по 18 июня заявилось 47 представительниц прекрасной половины медработников республики. Среди них врачи, фельдшеры и медицинские сестры.

Сразу же отметим, что возможность для голосования появляется только после авторизации через аккаунты в социальных сетях или в поисковой системе Google или Яндекс. Зачем это? Для прозрачности, наши уважаемые читатели! В нашем конкурсе, в котором участвуют люди благородной профессии, не должно быть накруток и связанных с ними разочарований.

Алгоритм простой:

– заходим на страницу конкурса;

– просматриваем список участниц до самого конца и выбираем самую очаровательную и привлекательную;

– ставим «лайк» на фотографии с заявкой.

Посмотреть анкету можно, нажав на фото участницы. Отдать свое предпочтение можно только одной конкурсантке и всего один раз в сутки. Затем можно будет проголосовать за понравившуюся участницу повторно.

Итак, голосование стартовало! Мы желаем удачи каждой нашей участнице без исключения!

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