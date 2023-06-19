Остановку транспорта запретили в Парковом проезде в Ижевске

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В Ижевске запретили остановку транспорта в парковом проезде. Соответствующее постановление за подписью врио главы города Владимира Гуляева опубликовали на сайте администрации муниципалитета.

Специально для контроля над нарушителями на месте будет работать эвакуатор. Кроме того, на участке установят дорожные знаки, в их числе «Остановка запрещена», «Преимущество перед встречным разъездом», «Работает эвакуатор» и «Сужение дороги».

Напомним, что ранее остановку транспорта запретили на участке между домами №184 и 188 на улице Вадима Сивкова.

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