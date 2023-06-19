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НовостиПроисшествия19 июня 2023 10:49

Техническое оборудование загорелось на железной дороге в Удмуртии

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются
Софья Кель
О пострадавших не сообщается

О пострадавших не сообщается

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

17 июня, в 02:40 на участке железной дороге между станциями Бугрыш и Кичево произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Загорелись несколько технических оборудований, но, к счастью, возгорание удалось быстро потушить. Произошедшее не повлияло на пассажирские поезда, и все рейсы двигались согласно расписанию. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

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