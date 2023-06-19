Первые по жизни

Фото: Tele2

Быть первым – удивительное чувство, гремучая смесь риска, азарта и вдохновения. Первый делает то, что другим не под силу, что считали нереальным или даже не задумывались о такой возможности. Это трудно и круто одновременно. В понедельник, первый и самый сложный день недели, наше издание вместе с Tele2 вспомнило людей, которые пошли против стереотипов, нашли другой, но свой путь и стали первопроходцами и лидерами. Возможно, их истории и принципы помогут пережить начало рабочей недели, поднимут настроение или сподвигнут на что-то большее.

Павел Третьяков: делать то, что увлекает

Павел Третьяков – предприниматель, владелец ткацких и прядильных фабрик. Три поколения купеческой семьи до него интересовались только торговыми лавками и домашним бытом. Павел же, посетив Эрмитаж, был поражен мастерством русских и зарубежных художников. В 1856 году он приобрел две первые картины «Искушение» Н.Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В.Г. Худякова. Третьяков стал страстным коллекционером – картин становилось с каждым годом все больше, они не помещались в доме, тогда к особняку стали пристраивать дополнительные помещения. Идея создать коллекцию для себя и сделать ее доступной для всех переросла в один из величайших по количеству экспонатов и размерам выставочных площадей музей мира – Третьяковскую галерею.

Жюль Верн: смело мечтать

Писатель-фантаст Жюль Верн получил юридическое образование, но был любопытным, интересовался наукой, путешествиями и смело делился идеями, которые многие считали нереализуемыми. В своих романах он предсказал алюминий, подводные лодки, автомобили, телевидение, допустил возможность полета на Луну, причем описал принцип такого полета: гигантская пушка, снаряд которой послужит пассажирским модулем, а от перегрузок героев романа спасали мягкие стены кабины, обшитые подушками.

Константин Циолковский: искать возможности

Основоположник космонавтики Константин Циолковской в юности учился по книгам в Чертковской библиотеке в Москве – это был единственный доступный путь к знаниям для почти глухого юноши. Там он прочел книгу Жюля Верна «С Земли на Луну», которая захватила его внимание. Позже Циолковский в своей повести «На Луне» предвидел ощущения человека, попавшего на спутник Земли, также он первым обосновал, что аппаратом для полетов в космос может стать ракета, разработал концепцию ракетного двигателя и определил скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную систему.

Сергей Королев и Илон Маск: изучать чужой опыт

Труды Циолковского стали подспорьем Сергею Королеву в конструировании ракет. В результате его усилий 12 апреля 1961 года первым в мире космонавтом стал Юрий Гагарин. В 21 веке предприниматель, инженер-изобретатель, миллиардер и богатейший человек мира Илон Маск назвал Циолковского одним из своих любимых авторов и учителей. Среди самых известных проектов 51-летнего Маска – компания по производству электромобилей Tesla и космическая корпорация SpaceX, а в планах – колонизация Марса. Фантастика, не правда ли?

Андрей Гейм и Константин Новоселов: действовать по другим правилам

Нобелевские лауреаты Андрей Гейм и Константин Новоселов в начале двухтысячных получили самый тонкий материал в мире – графен. Свое открытие физики буквально достали из мусорной корзины. Сосед по лаборатории готовил сырье для настройки микроскопа, приклеивал к скотчу частицы графита. Ученые подобрали этот скотч и буквально в тот же день получили образец, который стал проявлять ожидаемые свойства – вещество толщиной в атом со стабильной структурой, потом оказалось – и с невероятными перспективами в области электроники: от сверхтонких гибких дисплеев до антикоррозийных покрытий и сверхмощных аккумуляторов.

Оператор Tele2: поддерживать своих

Шанс начать что-то новое есть у каждого, например, с понедельника. Но после выходных нередко именно понедельник становится для многих самым тяжелым днем. Tele2 уже 7 лет первым из мобильных операторов реализует поддержку своих клиентов в самый сложный день недели. Компания изучала, чего так не хватает абонентам в понедельник, и постепенно расширяла программу лояльности. Оказалось, не хватает самого простого, но такого приятного: не опоздать на работу, взбодриться кофе, вечером заняться чем-то приятным или съесть вкусненькое. Все это Tele2 учла и до 3 июля каждый понедельник предлагает абонентам сет из более чем 10 полезных подарков: скидки на такси, бесплатные фильмы в Wink, скидки 25% на заказ продуктов в «Пятерочка доставка», -15% на онлайн-шопинг в Lamoda и еще много других интересных предложений. А на сладкое – капучино и мороженое во «Вкусно и точка».

Как и все гениальное, принцип простой: заходите в приложение «Мой Tele2», выбираете подарок, получаете промокод и наслаждаетесь. Акция «Понедельники» стартовала месяц назад и продлится до 3 июля, предложениями воспользовались уже десятки тысяч жителей Приволжья. Не упускайте шанс, получайте сразу три приятных подарка каждый понедельник, возможно, они вдохновят вас на что-то новое, увлекательное и рискованное. Первым быть круто, но начать надо хотя бы с малого – лучшего выбора для себя. Подробности о подарках на сайте.

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