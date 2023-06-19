62-летнего пенсионера из Ижевска подозревают в организации фирм-однодневок

Пенсионеру грозит до трех лет лишения свободы Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по подозрению в организации фирм-однодневок подозревают бывшего предпринимателя в возрасте 62 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, до выхода на пенсию мужчина за деньги помогал неизвестным в регистрации фирм на подставных лиц. Подозреваемый отправлял в налоговую документы для регистрации организаций, при этом прекрасно понимая, что они являются однодневками.

Возбуждены уголовные дела по статье 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица). Сейчас полицейским удалось установить причастность пенсионера к 7 фактам преступлений, следствие продолжается. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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