39-летний житель Удмуртии забил товарища до смерти

Мужчину приговорили к 9 годам в колонии строгого режима Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Камбарке за жестокую расправу над товарищем на скамье подсудимых оказался 39-летний житель Камбарки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения завязал спор со своим знакомым. В ходе конфликта мужчина набросился на потерпевшего с кулаками и начал драку. Затем он взял в руки палку и продолжил бить товарища по голове и другим частям тела. В какой-то момент обвиняемый отбросил в сторону свое оружие, схватился за ножи и нанес еще два удара потерпевшему в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ближайшие 9 лет обвиняемый проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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