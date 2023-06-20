Погода в Ижевске на 20 июня: до +15 °С и без осадков

В Ижевске сегодня будет без осадков. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха днем +13…+15 °С. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Осадков не обещают.
Температура воздуха ночью +6….+9 °С. Будет облачно с прояснениями и также без осадков.
Хорошего вам дня!
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