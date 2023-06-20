В Удмуртии изъяли с производства мясную продукцию неизвестного происхождения

Мясо хранилось без маркировок. Фото: архив редакции

Управление Россельхознадзора проверила товар предпринимателя из Удмуртии на соблюдение требований ветеринарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю, Кировской области и Удмуртской Республики.

Во время проверки были выявлены нарушения. Предприниматель хранил мясо весом 40 кг без этикеток, на которых должны быть указаны информация о производителе, наименование, дата производства, условия хранения и сроки годности. К тому же у товара не было ветеринарных сопроводительных документов.

Неизвестное мясо забрали из оборота и изолировали для дальнейшей утилизации.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности и выписали штраф.

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