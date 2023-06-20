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НовостиПроисшествия20 июня 2023 5:16

Жителя Ижевска осудили за призывы к экстремизму в интернете

В судебном заседании мужчина признал вину
Виола Романова
Мужчину приговорили к 1,6 годам лишения свободы условно

Мужчину приговорили к 1,6 годам лишения свободы условно

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в призыве к экстремизму осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Противоправные публикации мужчина делал в интернете. В феврале 2023 года сотрудники УФСБ по региону пресекли его нарушения.

В судебном заседании ижевчанин признал вину. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 280УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет») и приговорил к 1,6 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Ижевске осудили за публичные призывы к терроризму и угрозы суицидом.

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