Жителя Ижевска осудили за призывы к экстремизму в интернете

Мужчину приговорили к 1,6 годам лишения свободы условно Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в призыве к экстремизму осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Противоправные публикации мужчина делал в интернете. В феврале 2023 года сотрудники УФСБ по региону пресекли его нарушения.

В судебном заседании ижевчанин признал вину. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 280УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет») и приговорил к 1,6 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Ижевске осудили за публичные призывы к терроризму и угрозы суицидом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За прошлую неделю в Удмуртии произошло 53 пожара

62-летнего чиновника из Удмуртии осудили за превышение должностных полномочий

Откровенное интервью Александра Бречалова: как живет, работает и тренируется Глава Удмуртии