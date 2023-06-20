9 человек эвакуировали при пожаре в 9-этажном доме на улице 30 лет Победы в Ижевске

Фото: МЧС Удмуртии

19 июня, в 21:16 на улице 30 лет Победы в Ижевске в подъезде 9-этажного дома произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание началось на 5 этаже здания. Для вентиляции подъезда пожарным пришлось использовать дымосос. Всего было эвакуировано 9 жильцов.

Пожар уничтожил оконную раму и повредил внутреннюю отделку лестничной площадки и балкон. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных граждан. Общая площадь пожара составила 5 кв.м.

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