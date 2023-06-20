Движение транспорта ограничат на железнодорожном переезде на улице Пойма в Ижевске

Фото: Министерство транспорта Удмуртии

В ночь с 20 на 21 июня в Ижевске ограничат движение транспорта на железнодорожном переезде на улице Пойма в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Ограничения вводят из-за укладки асфальта в зоне переезда на станции. Работы проводятся с 22:00 20 июня до 06:00 часов 21 июня. Движение транспорта организуют по одной полосе. Для контроля за водителями на участке будут работать регулировщики.

Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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