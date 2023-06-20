Предприниматель в Удмуртии скрыл от уплаты налогов более 3 млн рублей

Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей Фото: Константин ИВШИН

Директора коммерческой организации в Воткинском районе признали виновным по делу о сокрытии денег от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

У организации, которой руководил обвиняемый, была задолженность по уплате налогов. Прекрасно это зная, мужчина в период с марта 2022 года по февраль 2023 года скрыл от государства более трех млн рублей. Свои махинации мужчина осуществлял через счета третьих лиц.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере) и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

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