Гороскоп на день: 21 июня Тельцам придет пора трезво взглянуть на жизнь, а Козерогам – на отношения

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Хорошие новости не заставят себя долго ждать. Знакомство с человеком на расстоянии поможет вам поймать вдохновение. Берите инициативу в свои руки.

ТЕЛЕЦ

Мечты о великом дадут вам возможность воспарить над серостью будней. Однако звезды намекают, что пора очнуться от грез и взглянуть на ситуацию трезво.

БЛИЗНЕЦЫ

Материальные блага как никогда нужны вам. Но не спешите идти за ними. Этот путь приведет вас к тупику и выгоранию. Проявите терпение.

РАК

Будьте внимательны. Мир замрет вокруг вас лишь на мгновение. Успейте совершить выгодную сделку.

ЛЕВ

Пришла пора кардинальных перемен. Работа с бумагами останется далеко позади. Вы услышите долгожданный вердикт и обретете свободу.

ДЕВА

Семейное счастье и благополучие будут царить в вашем доме. Будьте готовы к неожиданным, но приятным предложениям.

ВЕСЫ

Неудачи в личной жизни легко компенсируются опытом, который вы получите в будущем. Вы увидите новую цель. Стремясь к ней, вы добьетесь успеха во многом, в том числе и в мести своим злопыхателям.

СКОРПИОН

Вам как никогда будет вести в делах. Звезды предрекают вам материальное благосостояние. Считайте, что это достойная награда за трудные времена, которые вам удалось пережить ранее.

СТРЕЛЕЦ

Цените то, что имеете, и гордитесь своими делами. Вас ожидают приятные известия. Возможно, речь пойдет о внеплановом повышении или очень выгодной сделке.

КОЗЕРОГ

Чтобы добиться успеха в отношениях, вам придется проявить дипломатичность и терпение. Ссоры с партнером удастся избежать. Но держите ухо востро.

ВОДОЛЕЙ

Ваши амбиции зашкаливают. Но этого будет недостаточно, чтобы получить желаемое. Время проявить инициативу. Вас ждет финансовый успех.

РЫБЫ

Для сохранения энергии вам предстоит раскрыть свои внутренние секреты. Но не стоит погружаться в себя слишком глубоко. Жизнь расцветает на поверхности.

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