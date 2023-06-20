Бордель с проститутками работал в Глазове под видом массажного салона

Обвиняемым грозит до 8 лет в колонии. Фото: МВД по Удмуртии

В Глазове за организацию проституцией перед судом предстанут шестеро жителей Удмуртии и Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

33-летний мужчина организовал бордель на первом этаже многоквартирного дома в Глазове. Под видом массажа клиентам заведения предлагались услуги интимного характера. Директор преступного салона и пятеро администраторов размещали в интернете и на радио рекламу об оказании интимных услуг в клубе. Также обвиняемые находили девушек для работы в заведении, при этом некоторых из них обманом вовлекли в занятие проституцией.

Фото: МВД по Удмуртии

Уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией) и части 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией организованной группой) в ближайшее время будет направлено в суд. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.

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