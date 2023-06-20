Городской пляж откроется в Глазове 23 июня

Пляж у реки Чепца. Фото: @konovaloovsn

23 июня в Глазове пройдет пляжная вечеринка, посвященная открытию городскому пляжу. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов.

А пока на объекте идет подготовка к официальному открытию. Сейчас на пляже уже уложили песок и установили навесы. Совсем скоро здесь появятся скамейки, вторая кабинка для переодевания, мульды, питьевой фонтанчик и стойки для волейбольной сети.

22 июня водолазы обследуют и расчистят дно от мусора и коряг. Также на участке организуют работу дежурно-спасательного поста – специалисты будут работать с 10:00 до 22:00.

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