Только на 10 из 24 пляжей Удмуртии разрешено купаться

В отношении особо буйных отдыхающих специалисты имеют право применить физическую силу Фото: Амир Закиров

Наступило лето и тяга к приключениям и прохладе сама приводит жителей Удмуртии на пляжи у водоемов. О том, везде ли можно купаться и какие штрафы существуют для нарушителей рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Алексей Анохин.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 24 пляжа, но открыты для купания всего 10 из них. Почему так? Есть несколько причин.

Во-первых, это, конечно же, качество воды и песка. Роспотребнадзор каждую неделю берет замеры на соответствие нормам СанПиНа. Напомним, что такие проверки уже проводились, и вода на единственном ижевском пляже лабораторные испытания не прошла, а вот песочек экспертов удовлетворил – загорать можно.

Другой причиной закрытых пляжей являются жесткие требования к их открытию. За месяц до предполагаемого открытия пляжа владельцу участка необходимо задекларировать его, а также подготовить специальные места для детей и людей, которые не умеют плавать. Кроме того, дно должны проверить и очистить от мусора водолазы. Напомним, в скором времени такие работы пройдут на городском пляже в Глазове.

«Мы проверяем декларацию на достоверность сведений и регистрируем пляж. Ему присваивается определенный номер, после этого место для отдыха становится поднадзорным ГИМС объектом», – объяснил начальник отдела безопасности на водных объектах.

Если же пляж проверку не прошел, на нем устанавливается красный или черный флаг – купаться строго запрещено. Отметим, что нарушение этого требования чревато административной ответственностью и штрафом:

– для граждан – от 150 до 2000 рублей

– для должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей

– для юридических лиц – от 3000 до 5000 рублей.

В ведомстве отметили, что помимо штрафов, к нарушителям также могут применить и физическую силу. Но только против особо буйных отдыхающих.

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