Директор школы в Глазове злоупотребил полномочиями на 1,9 млн рублей

Уголовное дело направили в суд Фото: Алена Селезнева

В Глазове по делу о злоупотреблении должностными полномочиями осудят директора школы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемый был ответственен за контроль за благоустройством школьного стадиона в деревне Адам. По версии следствия, мужчина подписал акты о приемке выполненных работ. При этом он прекрасно знал, что благоустройство не было завершено. Таким образом местному бюджету был причинен ущерб в размере более 1,9 млн рублей. Нарушение обвиняемого было выявлено после проверки прокуратуры.

Уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) направлено в Глазовский районный суд.

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