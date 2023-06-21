Шестые сутки ищут пропавшего с СНТ мужчину из Ижевска

Сивко Роман Сергеевич. Фото: @psoregion18

В СНТ «Игерман» под Ижевском пропал Роман Сивко, 1994 года рождения. Как сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18», мужчина вышел с садового участка утром 15 июня и ушел в неизвестном направлении.

До сих пор о местонахождении Романа ничего неизвестно. Родные пропавшего отмечают, что мужчина не имеет при себе телефона. Примерный рост пропавшего – 165 см, телосложение худощавое. На момент исчезновения был одет в белую панамку, белую рубашку и белые штаны в синюю клетку.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить по горячей линии ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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