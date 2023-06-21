В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО ефрейтором Алексеем Михайловым

Михайлов Алексей Вениаминович. Фото: syurin81

20 июня в Удмуртии простились с погибшим в Украине ефрейтором Алексеем Михайловым. Об этом сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Похороны бойца прошли со всеми военными почестями. За проявленные отвагу и героизм мужчину посмертно представили к ордену Мужества.

«Сегодня мы все разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Алексей навсегда останется в наших сердцах, как настоящий герой, патриот своей Родины», – сказал Юрин.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Семье бойца оказывается помощь в полном объеме.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

33 выпускника из Удмуртии получили 100 баллов ЕГЭ

Спасатели Удмуртии освободили застрявшего в машине двухлетнего ребенка

Ранние арбузы в Ижевске: проверили их на нитраты и сняли пробу