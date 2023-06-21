Вакансия цветовода в цирке Удмуртии вошла в список антистресс-вакансий с зарплатой до 100 тысяч рублей

Аналитики рассказали, какие профессии расслабляют, а не утомляют Фото: Архив КП

В России собрали список антистресс-вакансий с зарплатой от 18 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на анализ компании SuperJob.

В список «расслабляющих» вакансий попала и профессия цветовода в удмуртском цирке. За 18-20 тысяч рублей соискатель должен будет заниматься озеленением и высаживать черенки.

Другой заманчивой профессией стал тестировщик романтики. С зарплатой до 100 тысяч рублей в месяц пара будет тестировать задания из игры для влюбленных, а затем отправлять отчеты о своих впечатлениях.

От 30 тысяч рублей в месяц могут получать желающие стать няней для индоуток на турбазе в Кемерове. Вакансия предполагает проживание, бесплатное санаторно-курортное лечение и занятия спортом. Также релакс-профессией исследователи назвали вакансию лесопатолога в гольф-клубе с зарплатой в 40–45,5 тысяч рублей. За указанную сумму вам нужно будет следить за состоянием деревьев и окружающей среды.

В список также попали вакансии грибника, тренера лошадей, охотника за северным сиянием и многие другие.

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