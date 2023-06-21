Гороскоп на день: 22 июня Львов попытаются подставить, а Скорпионы смогут позволить себе немного лени

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

В этот день вас могут ожидать на первый взгляд не слишком приятные события, связанные с карьерой. Постарайтесь не реагировать на них слишком эмоционально и не принимайте поспешных решений. Внимательно изучите ситуацию, скорее всего, большую часть проблемы вы сами себе придумали. К вечеру она вообще может решиться сама собой.

Телец

Сегодня хорошее время для того, чтобы отправиться в небольшое путешествие. Не исключено, что именно сегодня вы узнаете о себе что-то новое и неожиданно обретете надежных друзей. Вместе с тем вам следует быть более внимательными во всем, что касается денег. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы избежать ненужных трат.

Близнецы

Сегодняшний день будет благоприятным для начала новых дел. Вы сможете легко преодолевать все препятствия на своем пути, а начавшиеся в этот день личные отношения будут гармоничными и спокойными. Но постарайтесь не переутомляться. Если вечером вас потянет спать пораньше, не отказывайте себе в этом удовольствии.

Рак

Вы можете рассчитывать на поддержку и понимание со стороны окружающих, что позволит вам чувствовать себя более уверенно. Не исключено, что вам удастся наладить отношения с кем-то из старых знакомых, давно забытых вами. Возможно, вы получите предложение о сотрудничестве, которое окажется весьма перспективным.

Лев

Вам стоит соблюдать осторожность в общении с коллегами и партнерами. Не исключено, что вас попытаются обмануть или подставить. Постарайтесь не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты. Сохраняйте спокойствие или хотя бы его видимость – это выведет недоброжелателей из равновесия, и они покажут свое истинное лицо.

Дева

Сегодня вы будете находиться в состоянии, близком к эйфории. У вас будет возможность сделать что-то такое, о чем вы давно мечтали, но не решались осуществить. Однако не торопитесь: сначала внимательно проанализируйте свои возможности и перспективы. Бросаться в омут с головой не стоит, завтра эйфория пройдет, а проблемы могут остаться.

Весы

Этот день лучше посвятить отдыху, общению с друзьями и любимым человеком. В целом он будет благоприятным и в профессиональной сфере, но работа не должна быть в приоритете. Конечно, ссориться с коллегами и начальством не надо, но и излишняя инициативность в этот день вам пользы не принесет.

Скорпион

Если вы не будете лениться, то сможете достичь неплохих результатов в любом деле, за которое возьметесь. А если будете лениться, то… прекрасно отдохнете! Сегодня любой ваш выбор будет правильным. Главное, постарайтесь ни с кем не ссориться и никого не критиковать. Тогда и вас все будут хвалить, любить и баловать.

Стрелец

Вы сможете найти общий язык с нужными людьми, однако не забывайте, что за все нужно платить. Возможно, вам придется потратить больше личного времени, чем вы ожидали, или раскошелиться на ужин в кафе. Тем не менее цель будет достигнута, а это главное. Только не старайтесь быть слишком милыми. Будьте собой, тогда люди сами к вам потянутся.

Козерог

Сегодня вы будете энергичны и напористы, вам захочется противоборства. Что ж, если ситуация объективно потребует от вас защиты вашей точки зрения, то это принесет пользу. Но если вас никто не задевает, не стоит провоцировать конфликты. И особенно остерегайтесь лезть в чужие дела – ваше стремление показать себя неравнодушным будет воспринято просто как попытка выпятить свое «я».

Водолей

Водолеи будут излишне эмоциональны. Но стоит быть осторожными с выражением своих чувств, потому что окружающие могут неправильно их понять. Не ждите, что люди сами догадаются о том, что вас тревожит, просто пообщайтесь с близкими на волнующие вас темы, и все встанет на свои места.

Рыбы

Сегодня вам придется заняться решением каких-то важных вопросов. Не исключено, что придется взвалить на себя какие-то серьезные обязательства, которые вы бы ни за что не взяли в других обстоятельствах. Старайтесь не принимать решений сгоряча и будьте осторожны с чужими деньгами.

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