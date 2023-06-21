65-летний житель Удмуртии зарезал ножом младшего брата

Братья поссорились после совместного распития алкоголя Фото: Мария Бакланова

53-летний житель села Шаркан погиб от руки старшего брата. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кровавый инцидент произошел в марте 2023 года. Братья вместе распивали спиртное, а затем поссорились. 65-летний подсудимый схватился за нож и воткнул его в область груди младшего брата. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Воткинский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 8 годам колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у психиатра. Приговор в законную силу не вступил.

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