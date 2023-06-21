Фура с поросятами перевернулась на трассе под Ижевском 21 июня

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

21 июня, в 10:00 на 5 км дороги Завьялово – Гольяны произошло ДТП. Информация об этом появилась в группе ВКонтакте «Инцидент Ижевск».

Перевернулась фура с поросятами. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства дорожной аварии уточняются.

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