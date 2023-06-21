9 месяцев исправительных работ получил житель Глазова за неуважение к суду

Судебное заседание велось по видеосвязи Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За неуважение к суду 24-летний заключенный из Глазова получил 9 месяцев исправительных работ в дополнение к действующему приговору. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В феврале 2023 года молодой человек, приговоренный к лишению свободы в исправительной колонии за грабеж и убийство, вновь предстал перед судом – на этот раз по делу о возмещении ущерба, причиненного имуществу учреждения. Отметим, что судебное заседание велось по видеосвязи. Во время рассмотрения дела подсудимый обматерил судью.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 297 УК РФ (оскорбление судьи, участвующего в отправлении правосудия). Суммарно с уже действительным приговором мужчина проведет в колонии еще 3 года.

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