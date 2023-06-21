2244 игры, 26 регионов, партия в 260 минут: в Ижевске прошел всероссийский Кубок корпорации «Центр» по шахматам

Соревнования проходили с 14 по 20 июня в ДК «Интеграл» Фото: Мария Бакланова

Всероссийские соревнования по шахматам Кубок корпорации «Центр» завершились! Подводим итоги и рассказываем о победителях.

Участвовали ребята из 26 регионов

Кубок корпорации «Центр» – это один из этапов детского Кубка России по шахматам с 14-летней историей. Сотни детей в возрасте от 5 до 15 лет участвуют в состязании, зарабатывают баллы, получают призы и сражаются за шанс попасть в финал.

Фото: Бакланова Мария

В этом году соревнования в Ижевске проходили с 14 по 20 июня в ДК «Интеграл». В столицу Удмуртии приехали 352 участника со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Коми, Краснодарского края, Новосибирска, Ярославской области и даже Камчатки – рекордные 26 регионов. Не считая Удмуртию, за которую в этом году выступало 169 мальчишек и девчонок, самое большое количество шахматистов приехало к нам из Пермского края – 38 человек и ЯНАО – 29.

«Для ребят важно не только показать хороший результат и завоевать очки для попадания в финал Кубка России. Важно, что называется, почувствовать сильного соперника, приобрести опыт игры с таким соперником. Я думаю, что они сделают выводы по каждой своей партии. Плюс эти соревнования дают возможность ребятам познакомиться друг с другом, найти друзей по интересам и поделиться опытом», – подчеркнул Александр Ватлин, главный судья соревнований и исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии.

Фото: Бакланова Мария

Победители среди ребят старшего возраста определились только в самом конце соревнований, а у ребят помладше – досрочно. Так, среди мальчиков до 9 лет лучшим стал Карим Даутов из Башкортостана (9 очков из 9), а среди девочек того же возраста – Маргарита Лыкова из города Чайковского Пермского края (9 очков из 9).

«Я начала играть в шахматы 3 года назад, папа меня научил. Шахматы – это интересно, не то что куклы», – рассказала 7-летняя Маргарита.

Отметим, у юных шахматистов из Удмуртии четыре награды – одно первое место у Никиты Калинина и третье место у Анастасии Кузиной, Анны Величкиной и Анны Уваровой.

Итоговые результаты

Девочки до 9 лет

1 место – Лыкова Маргарита (Пермский край)

2 место – Лубенцова Анастасия (Свердловская область)

3 место – Гайнетдинова Лия (Татарстан)

Девочки до 11 лет

1 место – Смирнова Оксана (ЯНАО)

2 место – Киммель София (Челябинская область)

3 место – Михайлова Василиса (Татарстан)

Девочки до 13 лет

1 место – Смирнова Полина (ЯНАО)

2 место – Елаева Дарья (Ульяновская область)

3 место – Кузина Анастасия, Величкина Анна (Удмуртия)

Девушки до 15 лет

1 место – Соловьева Маргарита (Татарстан)

2 место – Кантер Елизавета (Пермский край)

3 место – Уварова Анна (Удмуртия)

Мальчики до 9 лет

1 место – Даутов Карим (Башкортостан)

2 место – Хабибуллин Данис (Татарстан)

3 место – Ульянов Федор (Санкт-Петербург)

Мальчики до 11 лет

1 место – Киселев Ростислав (Свердловская область)

2 место – Штанько Егор (Татарстан)

3 место – Беляев Андрей (Пермский край)

Мальчики до 13 лет

1 место – Демченко Максим (Тюменская область)

2 место – Тимонтеев Александр (Санкт-Петербург)

3 место – Вадеев Тимофей (Нижегородская область)

Юноши до 15 лет

1 место – Калинин Никита (Удмуртия)

2 место – Лаурчак Даниил (ЯНАО)

3 место – Азимов Лука (Самарская область)

Победители и призеры получили подарки, дипломы и кубки от корпорации «Центр».

Фото: Бакланова Мария

Интересные цифры

2244 партии сыграно

581 участник принял участие во всех мероприятиях фестиваля

260 минут длилась самая долгая партия

26 регионов приняли участие в соревнованиях

5 минут – время самой быстрой игры

5 лет самой юной участнице турнира

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