2244 игры, 26 регионов, партия в 260 минут: в Ижевске прошел всероссийский Кубок корпорации «Центр» по шахматам

Соревнования проходили с 14 по 20 июня в ДК «Интеграл»
Фото: Мария Бакланова
Всероссийские соревнования по шахматам Кубок корпорации «Центр» завершились! Подводим итоги и рассказываем о победителях.
Участвовали ребята из 26 регионов
Кубок корпорации «Центр» – это один из этапов детского Кубка России по шахматам с 14-летней историей. Сотни детей в возрасте от 5 до 15 лет участвуют в состязании, зарабатывают баллы, получают призы и сражаются за шанс попасть в финал.
Фото: Бакланова Мария
В этом году соревнования в Ижевске проходили с 14 по 20 июня в ДК «Интеграл». В столицу Удмуртии приехали 352 участника со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Коми, Краснодарского края, Новосибирска, Ярославской области и даже Камчатки – рекордные 26 регионов. Не считая Удмуртию, за которую в этом году выступало 169 мальчишек и девчонок, самое большое количество шахматистов приехало к нам из Пермского края – 38 человек и ЯНАО – 29.
«Для ребят важно не только показать хороший результат и завоевать очки для попадания в финал Кубка России. Важно, что называется, почувствовать сильного соперника, приобрести опыт игры с таким соперником. Я думаю, что они сделают выводы по каждой своей партии. Плюс эти соревнования дают возможность ребятам познакомиться друг с другом, найти друзей по интересам и поделиться опытом», – подчеркнул Александр Ватлин, главный судья соревнований и исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии.
Фото: Бакланова Мария
Победители среди ребят старшего возраста определились только в самом конце соревнований, а у ребят помладше – досрочно. Так, среди мальчиков до 9 лет лучшим стал Карим Даутов из Башкортостана (9 очков из 9), а среди девочек того же возраста – Маргарита Лыкова из города Чайковского Пермского края (9 очков из 9).
«Я начала играть в шахматы 3 года назад, папа меня научил. Шахматы – это интересно, не то что куклы», – рассказала 7-летняя Маргарита.
Отметим, у юных шахматистов из Удмуртии четыре награды – одно первое место у Никиты Калинина и третье место у Анастасии Кузиной, Анны Величкиной и Анны Уваровой.
Итоговые результаты
Девочки до 9 лет
1 место – Лыкова Маргарита (Пермский край)
2 место – Лубенцова Анастасия (Свердловская область)
3 место – Гайнетдинова Лия (Татарстан)
Девочки до 11 лет
1 место – Смирнова Оксана (ЯНАО)
2 место – Киммель София (Челябинская область)
3 место – Михайлова Василиса (Татарстан)
Девочки до 13 лет
1 место – Смирнова Полина (ЯНАО)
2 место – Елаева Дарья (Ульяновская область)
3 место – Кузина Анастасия, Величкина Анна (Удмуртия)
Девушки до 15 лет
1 место – Соловьева Маргарита (Татарстан)
2 место – Кантер Елизавета (Пермский край)
3 место – Уварова Анна (Удмуртия)
Мальчики до 9 лет
1 место – Даутов Карим (Башкортостан)
2 место – Хабибуллин Данис (Татарстан)
3 место – Ульянов Федор (Санкт-Петербург)
Мальчики до 11 лет
1 место – Киселев Ростислав (Свердловская область)
2 место – Штанько Егор (Татарстан)
3 место – Беляев Андрей (Пермский край)
Мальчики до 13 лет
1 место – Демченко Максим (Тюменская область)
2 место – Тимонтеев Александр (Санкт-Петербург)
3 место – Вадеев Тимофей (Нижегородская область)
Юноши до 15 лет
1 место – Калинин Никита (Удмуртия)
2 место – Лаурчак Даниил (ЯНАО)
3 место – Азимов Лука (Самарская область)
Победители и призеры получили подарки, дипломы и кубки от корпорации «Центр».
Фото: Бакланова Мария
Интересные цифры
2244 партии сыграно
581 участник принял участие во всех мероприятиях фестиваля
260 минут длилась самая долгая партия
26 регионов приняли участие в соревнованиях
5 минут – время самой быстрой игры
5 лет самой юной участнице турнира
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