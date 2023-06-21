Более 330 млн рублей выплатили медработникам Удмуртии с начала 2023 года

67 млн рублей выплат получили медработники Удмуртии в мае 2023 года Фото: Мария Бакланова

С начала 2023 года финансовую поддержку от государства получили 8 996 тысяч медработников Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

По информации Социального фонда, за первые 5 месяцев сотрудники больниц республики получили более 330 млн рублей, около 67 млн из них были выплачены в мае.

«С коллегами из Социального Фонда России мы постоянно находимся на связи и оперативно решаем все возникающие вопросы. Кроме того, регулярно проводятся рабочие совещания с профсоюзом работников здравоохранения, обсуждаются решения о добавлении спорных категорий в список получателей выплат», – сообщает замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Напомним, выплаты ввели в январе 2023 года. Деньги в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей поступают на счет больницы, а затем передаются медикам. Отметим, что список медработников, которые получат финансовую поддержку, составляется больницей, в которой они работают.

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