Рок-группа из Ижевска вышла в полуфинал всероссийского музыкального конкурса «Молодые ветра»

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3 апреля 2023 года стартовал прием заявок на рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра». Около 3 тысяч исполнителей и музыкальных рок-групп со всей России изъявили желание участвовать в масштабном фестивале, в том числе и группа «Хватка бульдога».

«Хотя конкурс называется «Молодые ветра», а мы не такие уж и молодые, но все же есть у нас в группе ребята, которые попадают под возрастные ограничения. Отправили песню «Пацаны из прошлого века», потому что это «шлягер», который нравится людям. Мы очень рады, что попали в топ-240 полуфиналистов и верим, что уже на самом концерте будут люди, которые узнают нас», – рассказал о своих впечатлениях солист группы.

Чтобы поддержать земляков, нужно перейти по ссылке, найти «Хватку бульдога» в списке конкурсантов и проголосовать.

Победители конкурса получат уникальные возможности для дальнейшего развития своего творческого коллектива:

– выступление на главной сцене ДК Горбунова;

– гастроли в 8 городах 8 федеральных округов вместе со «звездным» наставником;

– ротация музыки в эфире «НАШЕго Радио»;

– выпуск виниловой пластинки с песнями победителей конкурса;

– приз – музыкальный инструмент.

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