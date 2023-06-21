Удмуртия: «Ростелеком» расширил оптическую сеть в Камбарке

Фото: предоставлено клиентом

«Ростелеком» построил 18 километров распределительной сети в частном секторе города Камбарки Удмуртской Республики. Инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам провайдера получили более 1 500 семей.

Виталий Васильев, технический директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Камбарка – крупный административный центр, в котором почти не было современной телеком-инфраструктуры. «Ростелеком» модернизировал устаревшие медные линии связи, чтобы местные жители могли пользоваться высокоскоростным интернетом и цифровыми сервисами. В дальнейшем мы продолжим строить в Камбарке оптико-волоконные линии».

Фото: предоставлено клиентом

Оптическую инфраструктуру на 30 улицах Камбарки «Ростелеком» создал за месяц.

Сергей Черепанов, житель Камбарки:

«Раньше скорости домашнего интернета не хватало, чтобы комфортно работать и скачивать объемные файлы. Передача данных шла крайне медленно. С оптикой от «Ростелекома» все члены семьи могут одновременно выходить в сеть с разных устройств, качество соединения отличное. Кроме интернета мы подключили телевидение и сотовую связь».

«Ростелеком» предлагает абонентам тариф «Технологии выгоды». В пакет входят безлимитный интернет на скорости 100 Мбит/с, 200 телеканалов интерактивного телевидения, более 50 тысяч фильмов и сериалов в видеосервисе Wink и сотовая связь. Стоимость – 750 рублей в месяц.

Дополнительная информация об услугах «Ростелекома» – на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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