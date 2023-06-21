Жители Удмуртии предпочитают отдыхать в Ханты-Мансийске, Москве и Татарстане

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за 5 месяцев 2023 года. Самыми популярными объектами в республике у приезжих стали Музей-усадьба Чайковского и музейно-выставочный комплекс имени М.Т. Калашникова. Сами жители республики предпочитают путешествовать к Казанскому кремлю и пермскому сердцу Пармы.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

Согласно данным Tele2, в Удмуртию 19% туристов отправляются для прогулок и знакомства с достопримечательностями, 10% в деловые поездки, 9% приезжают к родственникам, 8% посещают религиозные объекты. Остальные гости региона прибывают учиться, заниматься спортом и лечиться. 55% туристов выбирают путешествие на автомобиле и остаются в среднем на 1,7 суток, 41% предпочитают поезда и задерживаются в республике на 2-3 суток. Дольше всех гостят в Удмуртии те, кто прилетел на самолете, их около 4%, они остаются в регионе в среднем на 5 суток. Самыми популярными достопримечательностями с января по май этого года стали Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске и музейно-выставочный комплекс имени М.Т. Калашникова в Ижевске.

Сами жители Удмуртии также активно путешествуют по стране, среди привлекательных для них регионов оказались Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская область, Краснодарский край, Свердловская область и Москва. На третьем месте в списке предпочтений оказалась Башкирия (14%), на втором – Пермский край (20%). Самым популярным у жителей Удмуртии регионом стал Татарстан, его выбирают 30% путешественников.

Наиболее популярными регионами для туризма среди россиян стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. В топе целей посещения – классический туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. В целом по России объем туристического трафика увеличился на 7,7% год к году.

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